Зеленский выступил против вмешательства в дела Белоруссии

Украина выступает против вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

В интервью израильской газете The Jerusalem Post Зеленский подчеркнул, что белорусский народ хочет настоящей демократии, «а не российской», передает ТАСС.

«В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет», – сказал он.

Также глава государства добавил, что Россия всегда имела влияние на соседнее государство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала нужно, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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