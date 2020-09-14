Поддерживаемое Хафтаром правительство в Ливии подало в отставку

Временное правительство Ливии в Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, подало в Палату представителей прошение об отставке.

Глава парламента Агила Салех встретился с руководителем временного правительства Абдаллой ат-Тани. Обсуждались возможности удовлетворения требований демонстрантов об улучшении условий жизни – в последние дни проходят акции протеста, связанные с ухудшением уровня жизни и перебоями с электричеством.

Правительство подало спикеру парламента заявление об отставке, которое представят на рассмотрение парламента, передает РИА «Новости».

Официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что армия «стоит на стороне народа в реализации его справедливых требований и проведении демонстраций с требованием своих прав», ЛНА намерена защищать демонстрантов. Армия призывает участников акций проводить их на площадях в дневное время суток, чтобы обеспечить безопасность.

Среди главных проблем аль-Мисмари назвал «ухудшение положения в сфере коммунальных услуг, дефицит денежной массы, повышение цен, и распространение коррупции». Ситуация обострилась в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД