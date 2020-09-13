Названы подвергшиеся экспертной оценке нарушения во время голосования

На данный момент имеется 1 тыс. 824 сообщения от избирателей, семь из которых получили подтверждение о нарушении, проблема решена в 34 случаях, сообщила член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова в Общественной палате.

Так, в Челябинской области зафиксировано два случая: на УИК № 736 есть жалоба на неправильное опломбирование стационарного и надомных ящиков для голосования.

«По информации, полученной от координатора Ассоциации НОМ в регионе, конструктивная особенность ящика для голосования вызывала вопросы. Нарушения на месте зафиксировано не было. Требуется проверка в соответствии с нормативным регулированием юристов. Сообщается, что на месте работают юристы облизбиркома при пристальном контроле общественных наблюдателей», – передаются слова Булгаковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также на УИК № 111 в Златоусте потребовали аннулировать результаты голосования в стационарном ящике. В одном из стационарных ящиков, который находился на участке, данные бюллетени были извлечены из сейф-пакетов, на которых не было соответствующих красных лент.

Отмечается, что по технической ошибке были вскрыты сейф-пакеты, бюллетени в которых были опущены в стационарные урны. По решению комиссии, бюллетени, находившиеся в стационарном ящике, были признаны недействительными.

«Те ситуации, которые находят подтверждение на практике, незамедлительно подвергаются экспертной оценке, взвешенной позиции и принимаются конкретные меры. Эта тенденция не только сегодняшнего дня, но и досрочного периода. При нарушении процедуры (несоответствие данным в реестре избирателей и др.), происходило признание бюллетеней недействительными. Это очень важно понимать», – уточняет исполнительный директор Ассоциации НОМ.

Кроме того, в Белгородской области председатель УИК № 771 в Новом Осколе препятствовал работе представителя СМИ, а его жалоба на инцидент не была рассмотрена. При этом жалоба от представителя СМИ на работу комиссии была принята, однако по регламенту работы комиссии, ее по существу будут рассматривать только сегодня, потому что она поступила уже после окончания дня голосования.

«Сегодня комиссия по существу ее рассмотрит», – прокомментировала Булгакова.

Помимо прочего, в Липецкой области на участке № 2304 пломбы переносных урн приклеены на скотч, что давало возможность отклеить и приклеить их обратно. Эта ситуация была замечена общественным наблюдателем. По информации от координатора НОМ в регионе, все пломбы проклеены в присутствии наблюдателей.

Также Булгакова обратилась к представителям СМИ на участках с просьбой «не вводить в заблуждение граждан России», не публиковать новости «провокационного характера» и «соблюдать законодательство России».

В свою очередь профессор Самарского государственного университета, председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский критически отозвался о «Карте нарушений», претензии к работе которой сегодня высказали многие эксперты.

«К Самарской области на «Карте нарушений» приковано повышенное внимание. Выглядит это как организованная кампания. Есть также активисты, идущие от оппозиции, которые утверждаются за счет скандалов и конфликтов. Видимо, таким образом они стремятся публично закрепить свою значимость, стремятся создать общий негативный фон. Там, где факты находят подтверждение, проблема решается оперативно. Но чаще поводы создаются искусственно, для повышение публичной значимости активных акторов избирательной кампании», – сказал Полянский.