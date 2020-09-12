Белоруссия сообщила о переброске танкового батальона США в Литву

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12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Российские физиологи учатся у монахов управлять мозгом

Фонд Н.П.Бехтеревой/<br>Фонд "Сохраним Тибет"
«Я не предполагаю, что это нечто божественное. Я говорю: это физический процесс, который должен быть исследован. Мозг человека – сложно устроенный объект. Поэтому он может делать очень хитрые, нестандартные вещи, но он не нарушает законов природы», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Святослав Медведев. Российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. Подробности...
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Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Белоруссия сообщила о переброске танкового батальона США в Литву

    12 сентября 2020, 20:49

    Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон, в 15 километрах от границы с республикой, был переброшен танковый батальон США.

    «В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве), это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», – сообщил министр в эфире телеканала СТВ, передает РИА «Новости».

    По его словам, по сути это такое же мероприятие, как то, что проходило весной этого года.

    «Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley», – отметил Хренин.

    Он также подчеркнул, что отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий. «Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», – добавил Хренин.

    Ранее в субботу сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. Он, в частности, распорядился проанализировать необходимость концентрации войск на западной границе страны.


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