Белоруссия сообщила о переброске танкового батальона США в Литву

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон, в 15 километрах от границы с республикой, был переброшен танковый батальон США.

«В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве), это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», – сообщил министр в эфире телеканала СТВ, передает РИА «Новости».

По его словам, по сути это такое же мероприятие, как то, что проходило весной этого года.

«Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley», – отметил Хренин.

Он также подчеркнул, что отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий. «Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», – добавил Хренин.

Ранее в субботу сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. Он, в частности, распорядился проанализировать необходимость концентрации войск на западной границе страны.