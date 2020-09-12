Лукашенко задумался о целесообразности концентрации ВС на западной границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проанализировать необходимость концентрации войск на западной границе страны, об этом он заявил во время совещания с силовиками.

«Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более, что это недешево обходится», – передает слова Лукашенко «БелТА».

«Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим», – сказал президент, уточнив, что действия белорусской армии зависят от «обстановки, которая складывается в Польше и Литве».

На совещании обсуждалась также общественно-политическая ситуация в республике. «Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка», – сказал Лукашенко

В августе президент заявил, что все основные части ВС Белоруссии приведены в полную боевую готовность.

Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

По словам президента, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.

Ранее Лукашенко заявил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.