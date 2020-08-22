Перевод армии в полную боевую готовность Лукашенко назвал самым серьезным решением за 25 лет

Все основные части ВС Белоруссии приведены в полную боевую готовность, заявил президент республики Александр Лукашенко, отметив, что это самое серьезное решение за четверть века.

Лукашенко после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока.

По словам президента, вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. «Даже не сказал бы, что внутри страны [в целом]. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», – передает слова Лукашенко «БелТА».

В связи с этим президент подчеркнул, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Отмечается, что прежде чем принимать решение по ситуации в Гродно, Лукашенко попросил доложить обстановку и прогноз ее развития.

Ранее Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

По словам Лукашенко, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.

Ранее Лукашенко заявил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

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