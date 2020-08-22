Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.

«Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», – передает слова Лукашенко «БелТА».

На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил президенту о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, а также об обстановке у белорусских границ.

Президент поручил главе минобороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.