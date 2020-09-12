В ОП рассказали о фейковых сообщениях о ходе региональных выборов

Рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространения недостоверной информации обнаружила несколько фейков о ходе региональных выборов. В частности, фейки опубликовал аккаунт штаба Навального в Костроме, Телеграм-канал Readovka и Телеграм-канал «Команда Навального. Новосибирск».

В субботу рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете обнаружила в Сети новые фейки о ходе выборов в России. Один из них касался голосования в Костромской области и был размещен в аккаунте штаба Навального в Костроме. Как сообщили в пресс-службе ОП, в нем говорится о том, что голосование якобы проводится по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги. Штаб Навального в Новосибирске также указал, что в УИК №1516, 1712, 1518, 1520, 1530, 1527, 2015 не сшиты списки избирателей.

Такое же «нарушение» было зафиксировано на участке №1258 в городе Озерск Челябинской области кандидатом в депутаты Максимом Алушкиным. Согласно сообщению, списки избирателей не сброшюрованы, не прошиты, не опечатаны и не заверены подписью председателя избирательной комиссии. В Телеграм-канале Олега Шеина сообщается, что в УИК № 340 г. Архангельска член окружной комиссии с правом совещательного голоса пожаловался на то, что книги и списки избирателей не прошиты, опубликована информация о не опечатанных книгах в УИК №265.

Однако эти факты не считаются нарушением, отметил руководитель рабочей группы Александр Малькевич. «Как сообщила в официальном Телеграм-канале представитель ЦИК Майя Гришина, несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений», – привел Малькевич комментарий ЦИКа.

«Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список, – продолжил он. – Какие-либо неочевидные незаконные действия в связи с несброшюрованностью списка с учетом предусмотренных законом форм контроля за явкой и установлением итогов голосования произведены быть не могут».

Член ОП напомнил, что согласно закону, каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована (прошита) не позднее дня, предшествующего дню голосования. В настоящее время продолжается параллельно с досрочным голосованием выверка и уточнение списков (в связи с естественным прибытием и убытием граждан по месту жительства). Согласно требованиям закона выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии.

«Таким образом, подписывается (фактически – закрывается) выверенный и уточненный (с учетом всех изменений и дополнений) список избирателей по итогам работы участковой комиссии до дня голосования», – пояснил Малькевич.

Также недостоверную информацию о ходе голосования распространяет Телеграм-канал Readovka, указал член ОП РФ. Там, в частности, размещают фотографии, которые относятся к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции под видом фотографий с текущего голосования.

Как выяснила рабочая группа Общественной палаты, одно из фото было опубликовано сообществом «Лентач» 25 июня 2020 года. «На фото запечатлен процесс досрочного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации, которое проходило более двух месяцев назад», – сообщил Малькевич.

Подобный фейк был обнаружен в Телеграм-канале «Местные.Иваново», там появилась информация о нарушении порядка организации избирательного участка в поселке Дальний Ивановской области. Источником опубликовано фото открытого багажника автомобиля, в котором якобы проходит процедура голосования. Информация о голосовании в багажнике автомобиля является недостоверной, подчеркивает глава рабочей группы ОП РФ. «На представленной в качестве подтверждения нарушения фотографии можно увидеть части разобранного стола, при этом никаких признаков мобильного пункта для голосования не наблюдается», – отметил Малькевич.

Еще одно ложное сообщение было опубликовано в Телеграм-канале «Команда Навального. Новосибирск». Там появилась информация о том, что в УИК №1530 в Новосибирске незаконно отсутствуют шторки в кабинках для голосования, сказал Малькевич. «Однако это не нарушение, а требования безопасности, связанные с предотвращением распространения инфекции», – объяснил член ОП.

«В соответствии с пунктом 1.10 рекомендаций избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21 мая 2020 г.), кабины для тайного голосования должны использоваться без передней шторки», – сообщил Малькевич.