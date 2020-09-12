Эксперты предложили оштрафовать «дурно пахнущую» «Карту нарушений» за фейки о выборах

«Карта нарушений» «Голоса» продолжает тиражировать фейки о российских выборах с целью дискредитировать избирательную систему. Главная цель «Карты» – заставить общество воспринимать процесс выборов как нелегитимный, уверены многочисленные эксперты и политологи. Так они отреагировали на статистку, которая появилась на «Карте нарушений».

В субботу некоторые СМИ, например, «Эхо Москвы», начали распространять статистику сообщений, поступивших на «Карту нарушений» «Голоса» о ходе региональных выборов в России.

Однако директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в беседе с журналистами указал на то, что «проверкой собственной информации «Карта» принципиально не занимается». «Это проблема, связанная с правовыми вопросами деятельности по распространению информации. Если фейки не удаляются даже после разоблачения, можно предполагать, что в этом есть политический заказ, злой умысел и намерение оказать влияние на общественное мнение, сформировать его в негативном ключе. Главная цель «Карты нарушений» – заставить общество воспринимать процесс выборов как нелегитимный, убедить в том, что институту выборов в России доверять нельзя. Хотя практика показывает обратное: доверие общества к выборам растет», – считает Потуремский.

С ним согласен зампредседателя правления «Ассоциации юристов России» Сергей Костенко, который назвал основной задачей «Карты нарушений» – «подрывать доверие к российским выборам». «Для этого они осуществляют информационные вбросы, большая часть из которых не имеет под собой никаких оснований и после проверки не подтверждается», – заверил юрист.

Политолог Алексей Мартынов добавляет, что «Карта нарушений» «продолжает изобретать и тиражировать фейки о выборах в нашей стране, пытаясь дискредитировать нашу избирательную систему». «Создатели «Карты» уже были признаны иностранным агентом, финансируемым из-за рубежа. Это дурно пахнущий проект, который приличные люди уже не воспринимают всерьез», – заявил Мартынов журналистам.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, «Карта нарушений» выполняет функцию дискредитации российской избирательной системы посредством фейков». «Поэтому было бы крайне странным, если бы они публиковали опровержения на распространяемую им же дезинформацию», – уверен эксперт.

В свою очередь директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников выразил уверенность, что «Карте нарушений» сейчас не раскрутить скандал на всю Россию, не вывести его на уровень мировых новостей». «Нет каких-то острых тем для того, чтобы по-настоящему привлечь внимание публики. Выборы идут своим чередом, хорошо работает общественное наблюдение. Грубых нарушений нет. Все те фейки, которые мы видим, это убого и пошло. Кризис жанра. Проект себя исчерпал», – сказал эксперт.

В том, что нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущих чистотой и легитимностью, убежден директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Известно, что в ЦИК РФ поступило 548 сообщений о нарушениях, в прошлом году их было более 2 тысяч, разница в четыре раза. Сейчас поступает намного меньше информации о нарушениях, жалоб на работу избирательных комиссий. Факт говорящий сам за себя. При этом «Карта нарушений» надрывается и убеждает всех в массовых нарушениях, которые на поверку оказываются фейками. Почему «Карта» никогда не опровергает свою ложь? Потому что у нас нет практики подачи в суд на структуру, фабрикующие подобного рода дискредитирующую информацию. Нужно вводить административные штрафы за распространение фейков. Только рублем можно заставить отвечать за свои слова этих провокаторов», – подытожил Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова рассказала, что наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Пока НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них – 515 информационных, иные инциденты – три, о проблемах – пять, о решениях проблемы – 10 и о фейках – 26 сообщений.

День тишины наступил перед единым днем голосования (ЕДГ) 13 сентября: в субботу в России запрещена любая предвыборная агитация. При этом 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование.

В ЕДГ состоится свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.