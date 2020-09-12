Наблюдатели заявили об отсутствии существенных нарушений на досрочных выборах

Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

Булгакова заявила, что «те сообщения, которые поступают от общественных наблюдателей, действительно, говорят нам о том, что текущие выборы единого дня голосования вызывают интерес у общественности», передает РИА «Новости».

«Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было», – добавила она.

На сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них – 515 информационных, иные инциденты – три, о проблемах – пять, о решениях проблемы – 10 и о фейках – 26 сообщений.

Напомним, День тишины наступил перед единым днем голосования (ЕДГ) 13 сентября: в субботу в России запрещена любая предвыборная агитация. При этом 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование.

В ЕДГ состоится свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.