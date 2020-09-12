Британский боксер госпитализирован после боя с Чудиновым

После боя с россиянином Федором Чудиновым британский боксер Умар Садик госпитализирован в Москве, сообщили в команде спортсмена.

Сообщается, что британский боксер стал «отхаркивать кровью», передает ТАСС.

Чудинов одержал победу в бою за золотой пояс WBA в весовой категории до 76,2 кг техническим нокаутом, Садику после поединка потребовалась кислородная маска. В итоге Садику вызвали скорую.

32-летний Чудинов одержал 23 победы, из них 16 – нокаутом, потерпел два поражения. Его ровесник Садик побеждал 10 раз, шесть – нокаутом. Поражение в поединке с Чудиновым стало вторым для британского боксера.

21 июля Чудинов защитил титул в бою против французского боксера Наджиба Мохаммеди.