Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы

В связи с делом россиянина Артема Лифшица в США опубликованы показания специального агента Секретной службы США Хизер Тернер о «российском вмешательстве» в выборы.

Тернер лично принимала участие в расследовании. В ее показаниях, опубликованных в электронной базе суда штата Вирджиния, сообщается, что был получен «ордер на обыск учетной записи электронной почты, принадлежащей известному члену проекта «Лахта», передает ТАСС.

По версии США, цель проекта заключалась в подрыве «демократического процесса». Проект якобы должен был «посеять недоверие к кандидатам на политические посты и политической системе» США.

Тернер заявила, что в результате «изучения содержания этой электронной почты» был установлен список участников проекта «за период с января по сентябрь 2017 года, в которых идентифицированы участники» с указанием «отделов и должностей».

Утверждается, что проект «скрывал свою деятельность, оплачивая» работу участников «через различные компании».

Как заявила американская сторона, с середины 2014 года проект «действовал через ряд российских организаций»: «Агентство интернет-исследований», «Медиасинтез», «Главсеть», «Миксинфо», «Азимут», «Новинфо», «Федеральное агентство новостей» и другие.

Через эти организации якобы были наняты «сотни людей в целях поддержки операций проекта «Лахта» с годовым глобальным бюджетом в миллионы долларов».

Тернер также заявила, что участники проекта приезжали в США ради сбора разведданных, «создали компьютерную инфраструктуру» в США, получили «возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы».

Кроме того, следствие заявило, что участники проекта «приобретали поддельные документы, чтобы продолжать свою деятельность, занимались кражей личности в США, чтобы открывать счета в банках».

Напомним, Лифшиц, попавший под американские санкции, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества.

В 2018 году Елена Хусяйнова, которую в США назвали главным бухгалтером «Проекта Лахта», подала в суд на минюст США.