Главный бухгалтер «фабрики троллей» подала в суд на минюст США

Главный бухгалтер «фабрики троллей» Елена Хусяйнова подала в суд на министерство юстиции США; она требует компенсации в 5 млн рублей и признания расследования ФБР в отношении нее не соответствующим действительности.

Хусяйнова заявила иск в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга, по месту своей регистрации на Дубковском шоссе, сообщает «Фонтанка».

Поводом для иска стало обвинительное заключение, опубликованное в октябре минюстом США.

Оно было составлено спецагентом ФБР Дэвидом Холтом и подписано судьей Айваном Дэвисом. Согласно этому документу, Хусяйнова примерно с апреля 2014 года по настоящее время занимает должность главного бухгалтера «фабрики троллей», именуемой американцами «Проектом Лахта». Бухгалтер, по версии ФБР, знала о всех аспектах финансирования проекта, управляла финансированием соцсетей, веб-контента, рекламных кампаний, поездок, аренды офисов.

«Примерно в январе 2017 года Хусяйнова предоставила группе компаний «Конкорд» бюджет «Проекта Лахта» на следующий месяц в размере 60 млн рублей. Этот документ также содержал данные о годовом размере финансирования проекта за 2016-й – 720 млн рублей (около 12 млн долларов)», – утверждается в обвинении.

«Конкорд», бенефициаром которой называется Евгений Пригожин, якобы является главным источником финансирования «Проекта Лахта», утверждается в расследовании.

Хусяйнова с обвинением не согласна и считает, что минюст разместил на своем сайте сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

«Необоснованные обвинения в совершении преступления, а именно в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, в нарушение раздела 371 статьи 18 Кодекса Соединенных Штатов, с целью устроить раскол и разделение в политической системе США, – указано в иске. – При этом в тексте не имеется каких-либо доказательств совершения преступления, кроме ссылок на выполнение истцом своих должностных обязанностей как главного бухгалтера ООО «Федеральное агентство новостей». В то же время, согласно статье 42 УК РФ, не является преступлением причинение вреда охраняемым законом интересам лицом, действующих во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения», – значится в иске Хусяйновой.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что такой иск действительно зарегистрирован.

«Учитывая то, насколько достоинство, социальное положение и деловая репутация истца были затронуты, она оценивает размер компенсации морального вреда в сумме 5 млн рублей», – сообщили в пресс-службе.

Ранее в МИД России обвинения в адрес Хусяйновой назвали «смехотворными».