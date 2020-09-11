В Калужской области открылся технопарк «Кванториум»

В Калуге прошло открытие мобильного технопарка «Кванториум» в рамках нацпроекта «Образование», технопарк открылся в Областном центре дополнительного образования детей имени Гагарина.

Мобильный технопарк – перевозная автомобильная станция, которая будет использоваться образовательными организациями в отдаленных районах области для преподавания дополнительных дисциплин естественно-научной и технической направленности, сообщается на сайте правительства региона.

«Кванториум» оснащен ноутбуками, шлемами, очками дополненной реальности, смартфонами, планшетами, видеокамерами, квадрокоптерами, фотоаппаратами, 3D принтерами. С помощью этого оборудования школьники смогут осваивать виртуальное моделирование, художественное конструирование, 3D-дизайн, а также изучать аэродинамику, программирование, робототехнику, дистанционное зондирование Земли.

Мобильный технопарк работает как структурное подразделение Областного центра дополнительного образования. К организации его работы уже готовы школы в Ферзиковском, Тарусском, Дзержинском, Перемышльском, Бабынинском и Медынском районах.