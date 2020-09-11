Израиль поможет Грузии усилить ПВО

Израильская компания Rafael договорилась с властями Грузии о модернизации ПВО страны, сообщило минобороны Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Согласно подписанному в Тбилиси в пятницу соглашению, израильтяне проведут восстановление и модернизацию имеющихся на вооружении систем.

Переговоры с израильской делегацией провел министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Израильтяне также переподготовят личный состав грузинских ПВО.

Компания Rafael, одна из крупнейших в Израиле, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО и так далее.

После войны с Россией-2008 Грузия уделяет особое внимание усилению противотанковой обороны и ПВО. На этот счет Тбилиси уже активно сотрудничает с США и Францией, закупая вооружение в этих странах.