Песков сказал, откуда Путин получает информацию

Президент Владимир Путин обладает всей палитрой информации и получает ее, в том числе, из СМИ: в частности, он читает газеты, предпочитая печатные версии, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин получает информацию, в том числе, из средств массовой информации», – сказал Песков во время общения с региональными журналистами.

Представитель Кремля отметил, что СМИ сейчас настолько быстро работают, что по некоторым событиям они опережают информацию, которая поступает главе государства по линии разных ведомств.



«Ну конечно, Путин обладает всей палитрой», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он рассказал, что президент получает дайджесты СМИ и постоянно с ними знакомится.

«Читает ли он газеты? Да, он читает газеты. Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать», – сказал Песков.

По его словам, президент смотрит как электронные версии газет, так и читает бумажные.

«Он и интернет смотрит. Но конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки», – отметил он.

«Особенно, когда он перемещается, когда он в самолете или в вертолете», – добавил Песков.

Журналы Путин тоже читает, заметил он.

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