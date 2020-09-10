В РЖД приступили к лесовосстановительным работам в Иркутской области

Высадка сеянцев сосны состоялась в Хомутовском лесничестве в рамках договора РЖД с Лесхозом Иркутской области. В мероприятии принял участие врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Железнодорожники заключили договор с Лесхозом на посадку деревьев на площади около 20 га. В четверг на месте гари в Хомутовском лесничестве посадили 4 тыс. сеянцев сосны взамен вырубленных лесных насаждений при строительстве Байкальского тоннеля на БАМе в 2013-2018 годах, передает официальный портал Иркутской области.

«Сибирская тайга, как и озеро Байкал, – это уникальный памятник природы, достояние не только нашего региона, но и всей России. Сохранение и восстановление лесов – одна из главных задач, которой необходимо уделить особое внимание. Недавно по поручению президента России Владимира Путина мы подписали с «РЖД» меморандум, согласно которому российские железные дороги взяли на себя обязательство высаживать три дерева взамен одного срубленного при строительстве своих инфраструктурных объектов. Но вовремя позавчерашнего телемоста главы государства с Иркутской областью генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозеров взял повышенные обязательства, пообещав производить лесовосстановление в соотношении один к пяти», – сказал Кобзев, обращаясь к участникам сегодняшней акции.

Лес на месте сегодняшней высадки деревьев горел дважды – в 2008 и 2019 годах. Перед лесовосстановительными работами здесь была осуществлена полосная расчистка частично с корчевкой пней. Саженцы сосны с закрытой корневой системой выращены в Мегетском лесопитомнике ОГАУ «Иркутсклеспроект». Полностью эта гарь в Хомутовском лесничестве будет засеяна до 20 сентября. Затем в течение восьми лет за молодыми соснами предстоит тщательный уход, после чего участок будет отнесен к категории «покрытый лесом».

В акции 10 сентября приняли участие около 40 человек – лесники и работники Восточно-Сибирской железной дороги. Заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков отметил, что сохранение Байкала и прилегающих к озеру лесов является приоритетной задачей деятельности Российских железных дорог.

«На дороге реализуется целый комплекс инновационных программ, технических и технологических проектов, направленных на сохранение уникальной природной территории. Мы прикладываем максимум усилий для сохранения экосистемы нашего родного края», – сказал Парщиков.

Кобзев, посадив несколько десятков сеянцев сосны, выразил готовность еще не раз приезжать сюда, чтобы лично продолжить лесовосстановление на данном участке.

Всего по государственному заданию в Иркутской области в этом году лес будет восстановлен на общей площади 145,3 тыс. га. Работы завершены уже на 79,2 тыс. га.

Ранее сообщалось, что Кобзев принял участие в задержании «черных лесорубов».