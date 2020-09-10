Козак помог предотвратить эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе

Договоренность о совместном расследовании нарушений режима прекращения огня со стороны Украины стала возможна после участия замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в последнем заседании Трехсторонней контактной группы, благодаря его вмешательству удалось избежать эскалации в Донбассе, заявил источник в российской делегации.

Источник рассказал, что неожиданно в заседании принял участие Дмитрий Козак, и «во многом благодаря (его) личному вмешательству (...) удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы, которая грозила срывом режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», передает РИА «Новости».

«Итогом встречи стала договоренность о совместном расследовании представителями Украины и Донбасса с участием ОБСЕ нарушений Украиной режима перемирия в виде продвижения украинских укреплений в сторону противника в районе населенного пункта Шумы», – сообщил источник.

Приказ об открытии огня с целью разрушения указанных укреплений отменен.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.