В России объяснили сдержанную позицию США по «делу Навального»

«США не очень интересна внутрироссийская политическая повестка», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя отказ госсекретаря США Майка Помпео прямо обвинять Москву в якобы отравлении блогера Алексея Навального.

«Мы в целом видим довольно сдержанную реакцию президента США Дональда Трампа на историю Навального. Это особенно видно в сравнении с другими европейскими лидерами, которые высказывались довольно жестко. Среди них – Ангела Меркель и Борис Джонсон», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, заявление Помпео укладывается в концепцию политики администрации Трампа. «Он может часто критиковать нашу страну на внешней арене, но США не очень интересна внутрироссийская политическая повестка. Происходящее в России, с точки зрения стратегов Соединенных Штатов – дело самой России», – отметил политолог.

Кроме того, тем самым Вашингтон создает «задел на будущее». «Возможно, Трамп в случае своего переизбрания планирует действительно налаживать отношения с Россией. Этим куда проще заниматься без озвучивания обвинений и жесткой критики сейчас», – убежден Дудаков.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро заявил о том, что Соединенные Штаты готовы приложить максимум усилий для определения виновных в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

При этом госсекретарь отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры против России, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп.

Однако Помпео допускает, что к отравлению Навального могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники», и добавляет, что это «плохой путь для россиян и России».

Накануне Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

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