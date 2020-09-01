Пушков: Фрадков проявил себя как очень надежный человек

«Михаил Фрадков проявил себя и в советское время, и в ельцинский период – и хорошо зарекомендовал себя в современной России, сохраняя и высокую работоспособность, и высокие государственные позиции», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, оценивая деятельность Михаила Фрадкова, которому 1 сентября исполнилось 70 лет.

«С Михаилом Фрадковым я знаком более 25 лет. Помню его, когда он занимал крупный пост в Министерстве внешней торговли. Это государственный деятель, крупный руководитель, и чиновник – в хорошем смысле этого слова», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, Фрадков зарекомендовал себя уже в советское время и подтвердил свою репутацию, как очень надежного, стабильного, серьезного и ответственного человека уже во времена Российской Федерации. «Я считаю, что везде, где работал Михаил Ефимович, он хорошо зарекомендовывал себя. Фрадков проявил себя как очень надежный человек, на которого можно было полагаться и который отстаивал политику государства, национальные интересы страны. Это проявилось на постах в Министерстве внешней торговли, и в бытность его России при Евросоюзе, которую он занимал, когда работал в Брюсселе на дипломатическом посту. Затем – в качестве премьер-министра, в качестве руководителя Службы внешней разведки», – заявил Пушков.

Фрадкова он назвал «одной из самых надежных государственных фигур новой России», который проявил себя и в советское время, и хорошо зарекомендовал себя в современной России, и сейчас сохраняет высокие государственные позиции. В то время как множество известных людей, чьи имена были связаны с эпохой 90-х уже забыты, а их фамилии мало кто помнит сегодня.

«Михаил Фрадков более тридцати лет работает на позициях высокого государственного уровня. Для такой долгой работы необходимо сочетать талант сильного управленца и качества ответственного, умного человека. Во Фрадкове сочетаются эти качества. Я искренне поздравляю его с 70-летием», – заявил Пушков.



Михаил Фрадков родился 1 сентября 1950 года в Куйбышевской области.

В 1972 году окончил Московский станкоинструментальный институт, а в 1981 году Всесоюзную академию внешней торговли. Кандидат экономических наук. Владеет английским и испанским языками.

Работал в системе Государственного Комитета СССР по внешнеэкономическим связям, в том числе за рубежом (Индия, Швейцария, Бельгия). В дальнейшем занимал посты Министра внешнеэкономических связей и торговли, Министра торговли РФ, заместителя Секретаря Совета безопасности России, главы Федеральной службы налоговой полиции, Спецпредставителя президента РФ при Евросоюзе, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С 2004 по 2007 годы занимал пост председатель правительства Российской Федерации.

С 2007 по 2016 годы был директором Службы Внешней Разведки Российской Федерации.



Сейчас Михаил Фрадков занимает пост директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), а также является председателем совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.