Папа Римский призвал списать долги бедных стран мира

Папа Римский Франциск вновь призвал списать долги бедных стран мира, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

«Вновь обращаюсь с призывом аннулировать долги наиболее слабых стран в свете серьезного воздействия медико-санитарного, социального и экономического кризисов, с которыми им приходится иметь дело вследствие COVID-19», –передает РИА «Новости» слова понтифика.

Понтифик пояснил, что предлагает «восстановить справедливые социальные отношения, возвратив каждому его свободу и его достояние и простив долги других». В преддверии климатического саммита в Глазго он также призвал сделать все возможное, чтобы выполнить решения Парижского соглашения по климату, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере и ограничению глобального потепления.

Ранее Всемирная продовольственная программа (World Food Programme – WFP) прогнозировала масштабный голод из-за COVID-19. В то же время в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявили, что пандемия коронавируса нового типа не несет долгосрочной угрозы для мировой продовольственной безопасности.