ООН предсказала голод после пандемии

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme – WFP) прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса.

«Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис», – передает Deutche Welle слова главы берлинского филиала WFP Беттины Люшер.

По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах, при этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войн, климатических изменений, засух и наводнений, теперь же к этому прибавилась и пандемия коронавируса.

«Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах создалась поистине тяжелая ситуация, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация не находились еще никогда. Это абсолютно неизведанная территория», – отметила Люшер.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек. Только в Восточной Африке недоедают 15 млн человек в таких странах, как Южный Судан, Эфиопия, Сомали и Кения.

«Пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей. Потребности в неотложной продовольственной помощи лишь возрастут», – констатировала представитель берлинского филиала WFP.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За сутки в США умерли 1 тыс. 169 человек с коронавирусной инфекцией. В Италии наибольшее число смертей за сутки было зафиксировано 27 марта, тогда скончались 969 человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в четверг общее число смертей от коронавируса в США достигло 5 тыс. 926.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900 тыс. 306. От коронавируса в мире кончались 45 тыс. 693 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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