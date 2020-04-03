США стали страной с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки

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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 06:50  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

Больницы Нью-Йорка оказались не готовы к такому наплыву зараженных коронавирусомФото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              США стали страной с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки

                 3 апреля 2020, 06:48
              Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              США опередили Италию по числу смертей от коронавируса за сутки, сообщают информационные агентства.

              За сутки в США умерли 1 тыс. 169 человек с коронавирусной инфекцией. В Италии наибольшее число смертей за сутки было зафиксировано 27 марта, тогда скончались 969 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

              Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в четверг общее число смертей от коронавируса в США достигло 5 тыс. 926.

              Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900 тыс. 306. От коронавируса в мире кончались 45 тыс. 693 человека.

              При этом данные портала Worldometer свидетельствуют, что число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в 1 млн человек.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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