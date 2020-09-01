В Казани открылся полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар»

В Казани состоялось открытие первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию», в нем смогут учиться 1224 школьника, они станут углубленно изучать русский, татарский и английский языки.

Приветствие главы Татарстана Рустама Минниханова на торжественной линейке зачитал министр образования и науки республики Рафис Бурганов, передает газета «Республика Татарстан».

«От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем знаний. В течение года мы проводим большую работу, чтобы 1 сентября для наших детей распахнули свои двери обновленные учебные заведения. Сегодня открываем новый корпус для учеников среднего звена этой замечательной школы. Все это позволит вам, дорогие дети, прикоснуться к удивительному миру науки, искусства, культуры и спорта, в котором вас будут сопровождать ваши учителя-наставники», – говорится в поздравлении.

Комплекс появился по инициативе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.