Стали известны три кандидата на пост нового премьера Японии

Министр обороны Японии Таро Коно и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги дали понять, что не собираются участвовать в предстоящих выборах нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет новым главой правительства после ухода Синдзо Абэ в отставку.

Так, за премьерское кресло в ближайшие недели поборются три основных кандидата: экс-глава МИД, председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава минобороны Сигэру Исиба и генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суга, который считается безусловным фаворитом, передает ТАСС

Отмечается, что, согласно опросам общественного мнения агентства Киодо, самым популярным из них является Исиба, которого хотели бы видеть премьером 34,3% населения. Суга идет лишь на втором месте с 14,3%. Однако на этой неделе готовность поддержать на предстоящих выборах Сугу выразили крупнейшие фракции ЛДП, что делает его основным претендентом.

При этом сам Суга пока еще официально не объявил о том, что будет участвовать в выборах нового председателя ЛДП. Как ожидается, он сделает это 2 сентября. Суга неизменно занимает пост генерального секретаря правительства с 2012 года, когда премьер-министром стал Синдзо Абэ, и все эти годы считался человеком номер два в правительстве Японии.

Напомним, глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ заявил о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.

Одним из ведущих кандидатов в преемники Абэ может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют об отставке Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, его вклад в развитие отношений Москвы и Токио неоценим.

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.