Задержанный в Турции главарь ИГ готовил теракт в Стамбуле

Силы безопасности Турции предотвратили теракт в Стамбуле, организатором которого является один из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*), задержанный ранее, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Сойлу сообщил, что «арестованный эмир ИГ* в Турции получал установки из Сирии и Ирака», ему поручили «формирование группировок из 10-12 человек для проведения диверсионной и террористической деятельности в Турции», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Выяснилось, что задержанный «отдал приказ другому арестованному террористу ИГ совершить крупный теракт в Стамбуле».

Ранее сообщалось, что в Турции задержали одного из главарей ИГ.