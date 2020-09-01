В Турции задержали одного из главарей ИГ

Силы безопасности Турции задержали одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*), сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Сойлу сообщил, что «был арестован так называемый эмир террористической организации ИГ* в Турции», при обыске у него «был выявлен план подрывной деятельности», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Сойлу также поблагодарил и поздравил силы безопасности республики, однако не привел детали спецоперации.

Ранее ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России.