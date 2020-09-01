Индия побила рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки

Число инфицированных коронавирусом в Индии в воскресенье составило 79 тыс. человек – это максимальное число заражений COVID-19 за сутки в мире.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Индии с начала пандемии превысило 3,5 млн человек, передает ИноТВ со ссылкой на немецкий телеканал Das Erste.

Отмечается, что страна пострадала от пандемии больше всего в мире, уступив только США и Бразилии.

По мнению индийского кардиолога Кумара, рост числа инфицированных связан с распространением коронавируса.

«Это крупнейший рост за день во всем мире. И причина этого в том, что пандемия распространяется здесь по стране. Особенно это касается семи штатов Индии, в которых зарегистрировано в общей сложности почти 75% всех случаев коронавируса в стране», – уточнил он.

При этом эксперты утверждают, что реальное количество зараженных намного хуже официальной статистики, поскольку в Индии проводится относительно мало тестов.

По официальным данным, от коронавируса и его последствий в Индии умерло почти 64 тыс. человек, причем почти тысяча – за минувшее воскресенье.

Издание уточнило, что 1 сентября в Индии начинается новая фаза ослабления жестких карантинных мер, связанных с коронавирусом. Должны быть полностью сняты все ограничения на пользование общественным транспортом ближнего сообщения, однако при строгом соблюдении правил дистанцирования. Отели, рестораны, торговые центры и спортивные площадки также могут возобновить работу.

Напомним, в Соединенных Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 6 млн.

В России за минувшие сутки выявили 4993 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 995 тыс. случаев заболевания.