Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генпрокуратуры об истребовании имущества предприятия, сообщает пресс-служба суда.

«Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31 августа 2020 года удовлетворено заявление первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-20576/2020. Наложен арест на обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания», находящиеся во владении АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия». АО «Реестр» запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров АО «Башкирская содовая компания», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

Отмечается также, что определением арбитража иск Генпрокуратуры принят к производству суда, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная налоговая служба, АО «Реестр», АО «Башкирская содовая компания».

26 августа президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Напомним, в субботу председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК).