Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Взгляд
1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
Разделы

США ослабляют доллар послевоенными методами

Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
Перейти в раздел…

Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
Перейти в раздел…

США провоцируют Китай «шестью принципами» Рейгана

26 апреля 1984 года Рональд Рейган и председатель КНР Ли Сяньнянь встретились в Пекине David Kennerly/AP/ТАСС
Госдеп рассекретил шифротелеграмму администрации Рейгана от 1982 года, содержавшую позицию США по конфликту КНР и Тайваня. В ней содержалось обещание поставлять на остров оружие для обороны от армии Китая. Публикация документа 40-летней давности, похоже, призвана спровоцировать Пекин на жесткие действия. Для усиления напряженности США направили в Тайваньский пролив еще и эсминец. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Балканский враг России потерпел поражение

Обсуждение: 4 комментария

Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
    Бабарико и Колесникова создали в Белоруссии новую партию Лидер оппозиции Черногории счел ошибкой санкции против России Россия раскритиковала США за «бряцание оружием» в Эстонии Назван срок выхода России на положительные темпы прироста населения
    Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО ООН запросила данные о водоснабжении Крыма Витольд Фокин попал в базу «Миротворца» Ростех назвал бренд российского истребителя шестого поколения
    Польша возложила ответственность за начало Второй мировой войны на СССР и Германию Полиция Берлина объяснила видео с избитой участницей протестов Свидетелям защиты Ефремова пригрозили наказанием за ложные показания Huawei перевела инвестиции из США в Россию

    Главная тема


    США провоцируют Китай «шестью принципами» Рейгана

    «принимаю много решений»


    Колесникова призналась в «трансформации» в лидера протестов в Белоруссии

    перехват над балтикой


    НАТО заявило о «новом уровне провокационного поведения» России

    «Мальчик со шпагой»


    Умер писатель Владислав Крапивин

    Видео

    третья неделя протестов


    Лукашенко остается с Белоруссией

    мирные обязательства


    Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

    скандал вокруг БСК


    Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    Советские танки


    Тимур Шерзад: Как СССР стал великой танковой державой

    Возвращение в Грузию


    Глеб Простаков: Запад посылает Саакашвили домой

    Долгожданные реформы


    Сергей Мардан: Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Следите ли вы за курсом рубля?

    Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

       1 сентября 2020, 09:43
    Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генпрокуратуры об истребовании имущества предприятия, сообщает пресс-служба суда.

    «Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31 августа 2020 года удовлетворено заявление первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-20576/2020. Наложен арест на обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания», находящиеся во владении АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия». АО «Реестр» запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров АО «Башкирская содовая компания», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

    Отмечается также, что определением арбитража иск Генпрокуратуры принят к производству суда, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная налоговая служба, АО «Реестр», АО «Башкирская содовая компания».

    26 августа президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

    В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

    Напомним, в субботу председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК).


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •