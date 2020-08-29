Бастрыкин поручил проверить отчуждение госакций БСК

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29 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Лукашенко ударит санкциями по странам ЕС и Украине

Санкции Лукашенко лишат порт Клайпеды грузов, а Литву трети доходов бюджета Андрей Александров/РИА Новости
Глава Белоруссии заявил, что не намерен терпеть санкции от Литвы, Польши и Украины. Александр Лукашенко готов нанести ответный удар по экономикам этих стран. Рычаги давления у Минска действительно имеются. Как именно Белоруссия может ударить по Литве, Польше и Украине и что получит от этого Россия? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок - скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кому в Белоруссии начал мешать русский язык

Будет ли белорусский язык навязываться тем, для кого он не является родным? Наталия Федосенко/ТАСС
В Белоруссии впервые за долгие годы прозвучал призыв лишить русский язык статуса государственного. Почему постсоветские страны настолько ненавидят русский язык, как это соотносится с их стремлением «войти в европейскую семью» – и перед каким выбором в связи с этим в итоге стоят и Александр Лукашенко, и Белоруссия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то есть общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...

Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Бастрыкин поручил проверить отчуждение госакций БСК

    29 августа 2020, 13:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий – Башкирской содовой компании», – передает ТАСС слова Петренко.

    В ходе проверки будут исследованы условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами предприятия, а также все обстоятельства приватизации имущества.

    «Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия», – добавила представитель ведомства.

    В четверг президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

    В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

    Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс. После этого протесты приостановились.


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