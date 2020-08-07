Россия удвоила экспорт свинины

В первом полугодии 2020 года импорт свинины в Россию сильно сократился, а экспорт удвоился, сообщили в Национальном союзе свиноводов.

Экспорт свинины достиг 87 тыс. 830 тонн в первое полугодие 2020 года, общая стоимость поставок составила 144 млн долларов. В прошлом году он достигал 44 тыс. 730 тонн, передает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию союза.

Причинами такого роста стали плоская пошлина в 25% при поставках свинины в Россию, низкие цены на внутреннем рынке и рост мировых цен из-за африканской чумы свиней в Китае, полагают в Национальном союзе свиноводов.

Импорт за первые полгода 2020 года составил 1400 тонн блочной свинины.

В феврале сообщалось, что Украина стала основным покупателем свинины из России, за месяц в страну было поставлено продукции на 4,5 млн долларов.