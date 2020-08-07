Онищенко оценил риск заразиться коронавирусом и гриппом одновременно

Заразиться и гриппом, и новым коронавирусом можно одновременно, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что такое возможно, и отметил, что именно по этой причине он призывает всех привиться от гриппа, передает ТАСС.

Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вероятность одновременно заболеть гриппом и новым коронавирусом существует, однако сложно пока сказать, как будет протекать заболевание, и спрогнозировать его последствия.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году Россия сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

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