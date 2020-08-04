Вирусолог оценил вероятность одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

Вероятность одновременно заболеть гриппом и новым коронавирусом существует, однако сложно пока сказать, как будет протекать заболевание, и спрогнозировать его последствия, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«Сочетанные формы разных респираторных вирусных инфекций наблюдаются. Но как протекают такие сочетанные инфекции – вопрос изучен недостаточно, тем более не изучен он для коронавирусной инфекции», – передает слова профессора «Интерфакс».

Вирусолог посоветовал обязательно сделать прививку от гриппа. При этом вакцинацию, по его словам, могут начать уже с сентября.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году Россия сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.