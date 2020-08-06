Трамп призвал перенести президентские дебаты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за перенос первых президентских дебатов, изначально назначенных на 29 сентября, из-за подозрений о нечестности голосования по электронной почте.

«Раз избиратели могут отправлять бюллетени, начиная, в некоторых случаях, за месяц до первых президентских дебатов. Перенесите первые дебаты пораньше. Для меня дебаты – гражданский долг. Джо Байден и я должны это сделать ради американского народа!!» – написал глава США в своем Twitter.

Ранее Трамп предложил перенести выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Необходимость переноса выборов он объяснил недостатками проведения голосования по почте. Он также выразил уверенность, что выборы 2020 года в случае их проведения в ноябре по почте «станут самыми сфальсифицированными за всю историю».

После этого в Конгресс внесли резолюцию против переноса президентских выборов в США, а лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.

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