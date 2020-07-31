Трампа заподозрили в боязни проиграть президентские выборы

Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность переноса намеченных на ноябрь 2020 года всеобщих выборов в связи с боязнью потерпеть серьезное поражение, говорится в письменном заявлении лидера демократического большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер.

«В Америке нет диктаторов, которые незаконным путем отменяют выборы. Президент Трамп не имеет права отменять или переносить выборы 2020 года, которые будут проведены 3 ноября. Это то, что он знал, если бы прочитал конституцию, которую поклялся защищать и охранять. Его постоянные усилия по подрыву и подавлению предстоящих выборов несут в себе не что иное, как страх перед тем, что, как показывают опросы, вероятно, будет значительным поражением», – приводит мнение Хойер ТАСС.

По его версии, американский лидер «продолжает пытаться сеять сомнения по поводу голосования по почте, что является безопасным и заслуживающим доверия [способом выразить свое мнение на предстоящих в ноябре выборах]».

«Очевидно, что президент [Трамп] пытается отвлечь внимание от мрачных экономических новостей сегодняшнего утра (ВВП США во втором квартале упал на 32,9% в годовом исчислении) и полной неспособности его администрации решить проблему [распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19», – заявила Хойер.

По мнению лидера демократического большинства Палаты представителей, Трамп пытается «вызвать разногласия» с целью «отвлечь внимание от своей ужасной репутации и неспособности обеспечивать ответственное руководство» страной.

В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в ответ на предложение Трампа процитировала фрагмент из конституции США. «Конгресс может определить время избрания выборщиков и день, когда они подают голоса. Такой день является единым повсеместно в Соединенных Штатов», – сказала Пелоси.

«Мы не будем переносить выборы», – заявил в интервью телеканалу Fox News сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг). Аналогичной позиции придерживаются сенаторы Марко Рубио (от Флориды), Линдси Грэм (от Южной Каролины), а также лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти (от Калифорнии).

Кроме того, глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в интервью телеканалу Fox business отметила «очевидность» понимания президентом Трампом того, что у него нет полномочий переносить выборы. По ее мнению, Трамп просто возражает против попыток демократов «систематически отнимать гарантии честного проведения выборов» путем расширения масштабов голосования по почте.

«Нам нужно это исправить, и это вызовет проблемы в ноябре, если мы не обратим на это внимание сейчас», – подчеркнула Макдэниел.

Профессор права Университета Калифорнии Ричард Хасен отметил, что «президент не имеет права переносить дату выборов». «Это еще одно заявление президента, которое подрывает доверие избирателей и которое направлено на то, чтобы подорвать легитимность голосования по почте, не имея то никаких доказательств», – выразил мнение Хасен.

Накануне Трамп предложил перенести выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. По словам американского лидера, голосование по почте из-за коронавируса приведет к тому, что выборы 2020 года станут «самыми недостоверными и нечестными в истории», а это «большой позор для США».

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