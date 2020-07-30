Трамп предложил перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп поставил вопрос о переносе выборов президента страны. По словам американского лидера, голосование по почте из-за коронавируса приведет к тому, что выборы 2020 года станут «самыми недостоверными и нечестными в истории», а это «большой позор для США».

Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

По его словам, технология универсального голосования по почте может стать самой неточной системой для выборов в истории.

«Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» – задался вопросом глава американского государства.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее члены Республиканской партии в палате представителей Конгресса США обвинили крупнейшие американские технологические корпорации в попытке вмешательства в американские выборы, цензуре в отношении консерваторов и в подыгрывании Демократической партии.