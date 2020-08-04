Осужденного за шпионаж Уилана перевели в другую колонию

Американец Пол Уилан, осужденный на 16 лет за шпионаж, переведен в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии, сообщил его брат Дэвид Уилан.

«Посольство Великобритании говорило с кем-то в Федеральной службе исполнения наказаний сегодня, кто подтвердил, что Пол прибыл в Республику Мордовию в прошлую субботу, 1 августа. (…) По словам представителя ФСИН, Пол проведет 20 дней на карантине в колонии ИК-18 и потом будет переведен в колонию его постоянного пребывания ИК-17», – цитирует заявление РИА «Новости».

Адвокаты Уилана не смогли узнать в «Лефортово», где находится американец.

«Я позвонила в СИЗО, там не дают информацию о его местонахождении», – сказала представитель защиты Ольга Карлова.

При этом администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. ФСИН сообщает эти данные близким осужденного уже после его прибытия на место назначения, во время этапа родственникам не сообщается эта информация.

Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.

Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что Россия и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.

Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре.