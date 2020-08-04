СМИ: Власти увеличат вложения в магистраль Москва-Петербург до 448 млрд рублей

Государство планирует увеличить прямые траты на скоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург: помимо уже заявленного капитального гранта в 200 млрд рублей, бюджет вложит еще 248 млрд рублей в капитал проектной компании.

Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Помимо капитального гранта на 200 млрд рублей, бюджет сделает вклад в акционерный капитал компании, которая будет строить магистраль, в размере 248,4 млрд рублей. Как следует из проекта паспорта ВСМ, направленного в Минтранс 29 июля замглавы ОАО РЖД Сергеем Кобзевым, средства планируется перечислить в 2022-2024 годах.

Общая потребность проекта ВСМ в финансировании осталась прежней – 1,7 трлн рублей, из них 1,3 трлн рублей – внебюджетные инвестиции; 1,6 трлн рублей пойдут на строительство, 44 млрд рублей – на проектирование, 64 млрд рублей – на затраты по финансированию и управлению магистралью, пишет «Коммерсант».

В паспорте указано, что из 1,3 трлн рублей внебюджетного финансирования около трети – 427 млрд рублей – составят выпуски трех видов облигаций, для двух из которых предусмотрены госгарантии. При этом не уточняется, кто будет выпускать и выкупать бумаги. Также в документе не упомянуто использование средств ФНБ, которые, как ожидалось, станут существенной частью общего финансирования. Один из источников утверждает, что новая финансовая модель специально разрабатывалась без участия ФНБ.

ВСМ Санкт-Петербург – Москва планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Планируемая скорость движения поездов – до 360 км в час. Длина трассы составит 684 км, целевое время в пути от Москвы до Петербурга – 2 часа 15 минут (без остановок). Проект строительства магистрали разделен на 10 этапов. Первым будет реализован участок Москва – НАТИ протяженностью 10 км (до конца 2024 года), на этом же этапе планируется сформировать полосу отвода магистрали. Через год должно быть достроено еще 152 км магистрали НАТИ – Новая Тверь, к концу 2026 года строительство основной протяженности трассы планируется завершить. На операционную прибыльность проект должен выйти на первый полный год эксплуатации – в 2027 году, а первую чистую прибыль получить в 2033 году. Пассажиропоток в 2030 году ожидается в 23 млн человек, из них 16,3 млн человек – по корреспонденции Петербург – Москва.

Как упоминается в письме, базовая финансовая модель предполагает приобретение 42 скоростных поездов за 175,7 млрд рублей. Производство планируется организовать на базе «Уральских локомотивов» (совместное предприятие группы «Синара» и Siemens).

Также сообщалось, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть продлена до Финляндии.

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