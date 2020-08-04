На российской авиабазе Хмеймим открыли мемориал погибшим в Сирии медсестрам

На территории медицинского отряда российской авиабазы Хмеймим в Сирии открыли мемориал в честь военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в 2016 году при артобстреле боевиками госпиталя в городе Алеппо.

Памятник на территории российской авиабазы Хмеймим открыли под музыкальное сопровождение военного оркестра, после чего в честь погибших медсестер военнослужащие дали оружейный салют. Представители командования группировкой войск в Сирии и военные медики возложили к мемориалу цветы, передает ТАСС.

«Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике», – сказал командующий группировкой войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко на церемонии открытия мемориала, обращаясь к личному составу медицинского отряда особого назначения.

Начальник медицинского отряда специального назначения подполковник медицинской службы Ахмед Абдулкадыров рассказал, что инициатива установки памятника принадлежит коллегам погибших медсестер. «В возведении этого памятника участвовал весь личный состав медицинского отряда. Без получения каких-либо дополнительно средств со стороны. И инициатива была поддержана всеми людьми в отряде», – сказал Абдулкадыров.

Он отметил, что установка памятника погибшим коллегам была общим долгом всех российских военных медиков, несущих службу в Сирии. «В 2016 году наш отряд находился здесь, на базе Хмеймим. Встречали этот отряд, потом мы их же провожали в Алеппо для выполнения задач. Ну и через два дня случилась трагедия – эти две медсестры погибли в Алеппо», – вспомнил он, как отряд, в котором служили погибшие медсестры, четыре года назад отправлялся в Алеппо.

В декабре 2016 года медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России, который был дислоцирован в Алеппо, во время приема местных жителей подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. Из-за прямого попадания мины в приемное отделение погибли двое российских военнослужащих-медиков – Надежда Дураченко и Галина Михайлова, детский врач-педиатр Вадим Арсентьев получил тяжелое ранение.

Решением президента России Владимира Путина погибшие и пострадавшие в Сирии медики награждены орденами Мужества. Глава государства подчеркнул, что погибшие медики выполняли в Сирии исключительно гуманитарную миссию. Он также выразил сожаление в связи с тем, что международные правозащитники никак не отреагировали на удар по российскому госпиталю. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на российский военный госпиталь в Алеппо являлась спланированной акцией. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оказать помощь семьям погибших медработников.

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