Российский египтолог раскритиковал Илона Маска за твит об инопланетянах-строителях пирамид

Египетские пирамиды созданы человеческим трудом, и чрезвычайно обидно, что такие просвещенные и интересные люди, как Илон Маск, считают, что их создали инопланетяне. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД российский историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта МААТ Виктор Солкин.

Илон Маск в своих социальных сетях назвал очевидным то, что египетские пирамиды построили инопланетяне, а не люди. Позже министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат пригласила бизнесмена в страну, чтобы он «изучил тексты о том, как строились пирамиды, а также проверил могилы строителей».

«Все-таки в каждом деле должен разбираться профессионал. И при всем уважении к Илону Маску и к его удивительным достижениям, которыми мы все так увлечены последние годы, он должен понимать, что для того, чтобы себе позволить такие прямолинейные утверждения о памятниках многотысячелетней давности, все-таки нужно специальное образование и опыт работы в археологическом поле», – говорит Солкин.

Он объясняет, что египетские пирамиды, это не просто какие-то памятники, стоящие в пустыне, а комплексы, которые сочетали в себе и упокоенный храм, и поселения рабочих, которые строили великие пирамиды в Гизе, гробницы царских архитекторов, которые в своих надписях рассказывают о том, как велись работы. Также он рассказывает.

«Более того, в 2015 году были найдены уникальные папирусы 27 века до новой эры, которые принадлежали бригадиру царских строителей Мереру. В них он детально и со всеми подробностями рассказал о том, как его бригада добывала белый известняк на восточном берегу Нила в Турских каменоломнях, перевозила на западный, к пирамидам», – отметил Солкин.

То есть это не просто отдельно стоящие сооружения, продолжает египтолог, а огромный комплекс источников: археологических, текстуальных. И просто для того, чтобы все это прочитать и проанализировать, нужно как минимум 20 или 30 лет, как это делают выдающиеся археологи. Например, американский ученый Марк Линер, который проводит раскопки в Гизе уже около 40 лет.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

«Безусловно, данные памятники созданы человеческим трудом, и чрезвычайно обидно, что такие просвещенные и интересные люди, как Илон Маск, позволяют себе давать подобные публичные комментарии», – подытожил Солкин.

Ранее Илон Маск сообщил, что его стартап разрабатывает мозговые чипы, которые позволят контролировать уровень гормонов, а также с помощью них можно будет слушать музыку прямо в голове.