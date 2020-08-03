Эксперты прокомментировали данные о решении проблем «Арматы»

«Все сложности для «Арматы» преодолены. Начиная со следующего года ожидается масштабное поступление Т-14 в войска», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что вопросы с двигателями и тепловизорами танка Т-14 «Армата» решены.

«Основная проблема танка «Армата» заключалась в том, что оборудование, которое стояло на нем первоначально, было дорогим и производилось за пределами России», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если говорить о тепловизорах, то как раз матрицы, входящие в их состав, изготавливались за рубежом. Затем была поставлена задача перевести нашу технику на отечественные комплектующие. С этим мы успешно справились», – подчеркнул собеседник.

«Что касается двигателей – здесь необходимо учитывать тот факт, что «Армата» по своим габаритам больше других танков. Для того, чтобы придать машине необходимую подвижность и скоростные характеристики, на ней должен стоять соответствующий двигатель. С этим тоже справились: было отлажено производство надежных дизельных двигателей для Т-14», – добавил Леонков.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, полковник запаса Виктор Мураховский также отметил, что изначально двигатель «Арматы» не обеспечивал ресурс, требуемый Министерством обороны.

«Сейчас эти вопросы и другие сложности с Т-14 решены. Кроме того, уже подписан контракт с военным ведомством на поставку 132 машин, в том числе и «Арматы». Начиная со следующего года ожидается масштабное поступление Т-14 в войска», – сказал эксперт.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что для танка Т-14 «и по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены». Сейчас «двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании».

Глава Минпромторга, говоря о тепловизорах, подтвердил, что «у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе» (входит в Ростех)».

В конце 2019 года завершились предварительные испытания танка Т-14.

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