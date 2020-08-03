Разработчики решили вопросы с параметрами двигателя «Арматы»

Вопросы с двигателями и тепловизорами танка Т-14 «Армата» решены, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров сообщил, что «и по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены». Сейчас «двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании», передает ТАСС.

Глава Минпромторга, говоря о тепловизорах, подтвердил, что «у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе» (входит в Ростех)».

В конце 2019 года завершились предварительные испытания танка Т-14.