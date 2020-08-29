Сябитову госпитализировали с подозрением на коронавирус

Телеведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова попала в больницу, ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Сябитова опубликовала в Instagram видео из больницы, сообщил, что ее госпитализировали накануне.

«Добрый день, со вчерашнего дня я в клинике. Надеюсь, не COVID. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», – обратилась телеведущая к своим подписчикам.

В апреле артистка Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией –ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, а 1 мая ее выписали из больницы.