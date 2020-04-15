Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездный госпиталь»

Народную артисту России Надежду Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, где ранее лечились Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина и другие звезды.

Перевестись в другое лечебное учреждение захотела сама Бабкина, несмотря на свое тяжелое состояние, пишет «Московский комсомолец».

Портал также утверждает, что в госпитале освободили для приема пациентов с коронавирусом целый многоэтажный корпус.

В апреле Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Сообщалось, что ее погружали в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких.

На этой неделе ее вывели из комы. По данным СМИ, Бабкина первым делом спросила, где находится, после чего произнесла «охренеть».

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