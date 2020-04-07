В Мосгордуме объяснили причину введения Бабкиной в искусственную кому

Певица Надежда Бабкина получает всю необходимую медицинскую помощь, сообщил актер, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«В кому приводят для того, чтобы перевести на искусственное дополнительное медицинское обслуживание, чтобы не было сбоев никаких. Это все технические вещи, так что все в порядке», – приводит слова Герасимова РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Позднее появились сведения о введении певицы в искусственную кому. Во вторник о состоянии Бабкиной рассказали Клара Новикова и пресс-секретарь певицы Александр Велор.

Тем временем депутат московского района Лефортово Александра Андреева, узнав, что исполнительница попала в больницу с пневмонией, пожелала ей смерти.

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