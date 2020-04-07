Московский депутат пожелала больной Бабкиной смерти

Депутат совета депутатов московского района Лефортово Александра Андреева, узнав, что исполнительница Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией, пожелала ей смерти. Такое заявление парламентарий сделала из-за того, что артистка, будучи депутатом Мосгордумы, голосовала за предложенные мэром столицы Сергеем Собяниным законы.

«Напоминаю, что Надежда Бабкина была депутатом Мосгордумы от Единой России в 2014–2019 годы и голосовала за все собянинские законы, уничтожающие наш города. В том числе – за закон о реновации. Давайте пожелаем ей – справедливости», – написала Андреева в Facebook.

В комментариях у нее спросили, не стыдно ли ей желать человеку смерти.

«Человеку? Где вы тут видите человека?» – написала Андреева в ответ, добавив несколько оскорблений и написав «пусть сдохнет».

В комментариях Андрееву пристыдили за неадекватные комментарии. «Видно самоизоляция на вас плохо подействовала. Я даже своим врагам такого не желаю», - написал один из пользователей. Другие посетители страницы также отметили в комментариях, что хотя и не являются поклонницей певицы, но в такой ситуации могут пожелать ей только скорейшего выздоровления.

Андреева ранее уже отличалась скандальными заявлениями. Например, одному из пользователей Twitter она разъясняла «разницу» между уничтожением нацистами славян и евреев.

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Однако позже выяснилось, что коронавирус у нее не обнаружили, но певица действительно нуждается в лечении в стационаре.

Согласно данным Совета муниципальных образований Москвы, Андреева в созыве 2012-2017 годов была выдвинута от партии «Справедливая Россия». Однако на последних выборах она избиралась уже от КПРФ.

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