Появились сведения о введении Бабкиной в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии, сообщил «Московский комсомолец».

По сведениям источников издания, решение о введении артистки в искусственную кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ, передает РИА «Новости».

Источники издания утверждают, что состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику. При этом сообщается, что тесты Бабкиной на коронавирус показали отрицательный результат.

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину госпитализировали с коронавирусной пневмонией.

В понедельник число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, количество жертв достигло 70 тыс. 590 человек. В России число инфицированных достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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