Врачи сообщили о состоянии Бабкиной

Врачи дают благоприятный прогноз по лечению народной артистки РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Александр Велор.

«Прогноз [врачей] благоприятный», – отметил Велор, передает ТАСС.

Ранее сообщали, что тест на коронавирус у певицы показал положительный результат. Однако позже артистка Клара Новикова опровергла эту информацию.

Народная артистка получает всю необходимую медицинскую помощь, а для большей результативности, Бабкина погружена в искусственную кому.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД