Военные из России победили в конкурсе «Безопасная среда» на АрМИ-2020 Истребители НАТО сопроводили десять Ту-142 при полете в дальней морской зоне 29 августа 2020, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Истребители НАТО сопроводили летающие в рамках учений «Океанский щит – 2020» российские самолеты над акваториями пяти морей, вдоль Севморпути и над Тихим океаном, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. «10 противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», – цитирует Евменова ТАСС. Напомним, учения «Океанский щит – 2020» начались 6 августа с артиллерийских и торпедных стрельб 10 кораблей и судов Балтийского флота. В маневрах задействовали корветы «Бойкий», «Стойкий», «Стерегущий», малые ракетные корабли «Советск», «Серпухов», «Мытищи», большие десантные корабли «Королев», «Калининград», «Минск», десантные катера, различные суда обеспечения.

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