В Минздраве сказали, кому надо скорее вакцинироваться от COVID-19

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов призвал в первую очередь прививаться от гриппа пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и маловозрастных детей.

«В период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 особенно важно своевременно вакцинировать всех граждан из групп риска, чтобы снизить бремя от распространения и тяжелого течения гриппа и наложения инфекций. Повышенному риску тяжелого течения заболевания гриппа подвержены лица старше 60 лет, люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременные женщины, а также дети младшего возраста (от нуля до шести лет). Указанные группы граждан в первую очередь должны вакцинироваться от гриппа», – сказал Кузнецов, передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина против гриппа в этом году обновлена и содержит все три новых штамма, которые будут циркулировать.

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